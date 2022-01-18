Буэнос-Айрес, , 07:59 — REGNUM За истекшие сутки в Аргентине было выявлено свыше 102,4 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 января сообщает минздрав страны.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец не за горами? Все новости о коронавирусе в мире»

По информации ведомства, за последние 24 часа в стране выявили 102 458 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 7 197 323.

Также сообщается, что за этот же период в Аргентине от COVID-19 скончался 191 пациент и потому суммарное количество летальных исходов достигло 118 321.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 82 438 934 человека прошли вакцинацию от нового заболевания, из которых 34 010 353 получили обе дозы вакцины и 6 486 867 — бустерные.

Отметим, днем ранее в Аргентине за сутки был выявлен 65 241 новый заразившийся коронавирусной инфекцией.