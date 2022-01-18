Брюссель, , 07:58 — REGNUM Все ожидания главы МИД Грузии Давида Залкалиани от встречи с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом оправдались. Об этом грузинский министр сообщил журналистам после встречи в Брюсселе.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Генсек чётко зафиксировал позицию, что пересмотра решений НАТО не будет, что основным приоритетом и красными линиями остаются суверенитет и территориальная целостность Грузии и наша евроатлантическая интеграция», — сказал Залкалиани.

Он добавил, что Тбилиси продолжит курс на вступление в Альянс. Грузинская сторона будет стараться выполнить всё необходимое для этого.

Напомним, курс на вхождение в НАТО в Грузии объявили в 2003 году, после того, как в стране произошёл переворот, названный «революция роз». С тех пор Тбилиси предоставляет Альянсу территорию для перевалочных баз и учебных центров, грузинские военнослужащие участвуют в миротворческих операциях НАТО и международных учениях.