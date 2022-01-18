Кемерово, 18 января, 2022, 07:59 — ИА Регнум. В Кемеровской области сегодня, 18 января, ожидается сильная гололедица, местами метели. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гололедица на дорогах

Региональное управление МЧС России рекомендует кузбассовцам соблюдать меры предосторожности при ухудшении погоды.

В областной столице — городе Кемерово — сегодня, 18 января, прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков, на дорогах сильная гололедица, температура днём −6…−8 °C.