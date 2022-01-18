Оттава, 18 января 2022, 07:58 — REGNUM В Канаде за прошедшие сутки выявили 23 586 случаев заражения коронавирусом нового типа, передает телеканал CTV со ссылкой на данные министерства здравоохранения страны.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Канаде превысило 2,8 млн и достигло 2 801 446. При этом в настоящее время наиболее пострадавшими от пандемии провинциями страны являются Онтарио и Квебек. В них за 17 января выявили более половины от всех новых пациентов.

Отмечается, что в Канаде продолжает расти число госпитализированных пациентов. Эксперты связывают это со стремительным распространением штамма «Омикрон» на канадской территории.