Анадырь, , 08:04 — REGNUM На Чукотке в 2021 году увеличились показатели добычи полезных ископаемых. В сравнении с 2020 годом больше добыто угля, золота и серебра — на 26%, 4% и 3% соответственно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

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Добычу рудного золота осуществляли пять предприятий. Всего за 12 месяцев 2021 года добыто свыше 25,3 тонны золота и 109,5 тонны серебра. Кроме того, добыто более двух тонн россыпного золота, что на 217,9 кг больше, чем за аналогичный период 2020 года.

На 26% выросла добыча угля — 1127,1 тыс. тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство природных ресурсов и экологии Магаданской области подвело окончательные итоги добычи недропользователей за 2021 год — добыто 52,1 тонны золота и 678 тонн серебра.