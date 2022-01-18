Красноярск, , 07:53 — REGNUM В Красноярске в некоторых школах 18 января началась повторная эвакуация. Об этом сообщается в местных телеграм-каналах и СМИ.

Телефонный звонок Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Так, по данным канала «Красноярск №1», дважды эвакуировали сегодня школу №85. После второй тревоги учеников и сотрудников отпустили домой.

Также дважды выводили детей из школ №3, 63, 150.

18 января в столице Красноярского края эвакуировали и школы № 7, 12, 24, 66, 69, 90, 143, 147, 155, 156, гимназии №8 и 15, лицей №1.

Как сообщало ИА REGNUM, до этого волна «минирований» школ прокатилась по Красноярску 13, 14 и 17 января.

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