Сантьяго, , 07:53 — REGNUM В столице Чили Сантьяго из-за стремительного распространения случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 вновь решили ужесточить санитарные ограничения. Об этом 17 января сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Вакцинация против коронавируса в Чили (сс) Vocería de Gobierno

пресс-служба министерства здравоохранения Чили «С 19 января возвращаются к этапу «подготовка к открытию»… все коммуны Столичного округа».

Данный этап предполагает возврат к более жёстким, чем действовавшие до последнего времени, ограничениям на допускаемое в одном месте количество людей. Предприятия общественного питания, спортивные залы и другие подобные заведения смогут продолжить работу. Но в закрытые помещения будут допускаться только обладатели сертификатов, подтверждающих как полную вакцинацию человека от SARS-CoV-2, так и получение бустерной дозы.

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Как сообщало ИА REGNUM, органы здравоохранения Чили заявили о рекордном количестве новых случаев заболевания COVID-19 с начала пандемии и о самом низком с октября числе пациентов в отделениях интенсивной терапии.

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