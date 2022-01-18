Лос-Анджелес, США, 18 января, 2022, 07:52 — ИА Регнум. Рэй Фишер, исполнивший в «Лиге Справедливости» роль Киборга, прокомментировал заявления режиссёра Джосса Уидона, который недавно прервал молчание по поводу скандала вокруг производства кинокомикса. Публикацию актёр разместил 18 января на своей странице в Twitter.

Цитата из к/ф «Лига справедливости». реж Зак Снайдер. 2021. США

«Выглядит так, как будто Уидон должен был стать режиссёром «Финала», — написал Фишер по поводу интервью, намекнув на связь кинематографиста с фильмами Marvel (в 2012 году режиссёр снял картину «Мстители»). Он добавил в посте, что пока не собирается комментировать «ложь и кривляния» Уидона, поскольку намерен отпраздновать День Мартина Лютера Кинга. «Завтра работа продолжится», — добавил актёр.

https://twitter.com/ray8fisher/status/1483153528763858944

Для справки: в июле 2020 года Рэй Фишер заявил, что Джосс Уидон, занимавшийся досъёмками кинокомикса «Лига справедливости», неприемлемым образом повёл себя с ним и другими актёрами на съёмочной площадке. В августе 2020-го он сообщил, что продюсер фильмаДжефф Джонс угрожал ему проблемами в карьере, если Фишер не прекратит жаловаться на Уидона. В декабре 2020-го Фишер назвал лжецом президента студии DCУолтера Хамаду. Позже Фишера поддержали Галь Гадот (Чудо-женщина) и Джейсон Момоа (Аквамен).

Джосс Уидон впервые прокомментировал их заявления в интервью, которое было опубликовано 17 января 2022 года в журнале Variety. Он, в частности, опроверг заявления Фишера, сказал, что они «не соответствуют действительности и не заслуживают обсуждения» и назвал исполнителя роли Киборга «плохим актёром во всех смыслах».