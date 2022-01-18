Севастополь, , 07:48 — REGNUM Арбитражный суд Севастополя вернул банкротное заявление кредитору, указав на несоблюдение порядка уведомления о намерениях обратиться в суд. Дело, которое пытались инициировать в отношении ООО «Рыбоконсервный комбинат «Аквамарин», было прекращено. Между тем это не лишает кредитора права повторно обратиться с претензиями, передаёт ИА REGNUM.

Рыбный промысел Дарья Драй © ИА REGNUM

Иск слушался с ноября 2021 года из-за долга в 1,4 млн рублей. Заявление подала компания «Финансово-расчетная группа».

В сентябре 2021 года попытку инициировать дело о несостоятельности в отношении рыбкомбината предпринял и налоговый орган. Но так как к дате рассмотрения обоснованности иска долг в 9,65 млн рублей был погашен, то во введении наблюдения отказали.

На 1 февраля 2022 года также намечено заседание по иску департамента по имущественным и земельным отношениям города о взыскании с ООО задолженности по договору аренды — 1,88 млн рублей.