Артём, Приморский край, 18 января, 2022, 07:53 — ИА Регнум. Резидент свободного порта Владивосток открыл в Приморье производство полного цикла корпусной мебели для дома и офиса. Теперь жители Дальнего Востока смогут покупать шкафы, кровати, тумбы, прихожие, гостиные, столы по среднерыночной цене, не переплачивая за доставку с западных регионов страны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минвостокразвития.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мебель

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«Производство мебели мы задумали достаточно давно. С точки зрения бизнеса, у нас в регионе предприниматели работают либо в сфере перепродажи, либо в сфере услуг, что на мой взгляд не очень интересно и низкомаржинально. Кроме того, мебель, по-моему, — это очень интересный продукт, и поэтому мы хотим им заниматься», — сказал генеральный директор компании Сергей Югай.

Предприниматель пояснил, что в поиске мебели покупатели зачастую встречаются с проблемой соотношения цены и качества.

Вложения в оборудование цеха в городе Артеме составили 14,6 млн рублей. Из запланированных 15 рабочих мест уже создано 8. Компания планирует расширяться и строить дополнительные производственные цеха.

Как сообщало ИА REGNUM, снижение «входного билета» для получения статуса резидента свободного порта Владивосток с 5 млн до 500 тыс. рублей активно привлечёт малый бизнес, считают эксперты.