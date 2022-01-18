Кемерово, 18 января, 2022, 07:40 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 18 января, за прошедшие сутки выявили 280 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 274 случая.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За это же время 301 пациент выздоровел, семеро скончались. Помощь врачей получают 5958 пациентов с коронавирусом, в стационарах и на домашнем карантине находятся 5248 человек.

Всего в регионе выявлено 89 820 случаев заражения коронавирусом, 82 057 человек выздоровели, 1805 пациентов скончались.