Чебоксары, , 07:35 — REGNUM В Цивильском районе Чувашии вынесен приговор по делу о развратных действиях, жертвами которых стали пять девочек. Фигурант уголовного дела получил 13 лет колонии, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии.

Следственный комитет Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Под уголовное преследование попал 46-летний житель Цивильского района. По данным правоохранителей, преступление было совершено вечером 5 июля 2021 года в Цивильске, когда мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Следствие установило, что во дворе одного из многоквартирных домов злоумышленник оголил половой орган на виду у пяти девочек в возрасте от восьми до 13-ти лет. Школьницы в это время играли на детской площадке. Об этом сообщила правоохранителям местная жительница, которая стала свидетелем преступления.

Обвиняемого задержали в тот же день. В ведомстве отмечают, что в ходе следствия он признал вину.

Суд признал мужчину виновным в совершении насильственных сексуальных (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ) и развратных действиях (ч. 2 ст. 135 УК РФ). Ему назначено 13 лет лишения колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1,5 года. Приговор суда не вступил в силу.

С потерпевшими проводятся психолого-диагностические реабилитационные мероприятия.

Напомним, 17 января замглавы Следственного комитета РФ Елена Леоненко сообщила, что за девять месяцев 2021 года половые преступления в отношении детей преступления совершили почти 6 тыс. человек, из которых только 147 имели диагноз «педофилия».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарах задержан 74-летний пенсионер, которого подозревают в растлении двух девочек в одном из магазинов.

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