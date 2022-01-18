Новосибирск, , 07:33 — REGNUM Авиакомпания «Сибирь» (S7 Airlines) была оштрафована по решению суда в Новосибирской области за нарушение прав пассажиров. Об этом 18 января сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Рейс авиакомпании S7 Александр Полегенько © ИА REGNUM

Судом было установлено, что пять пассажиров авиакомпании, следовавших из Новосибирска в Петропавловск-Камчатский и Сочи получили отказ в перевозке из-за отсутствия свободных мест на борту авиалайнера. Таким образом, авиакомпания не выполнила условия договора по воздушной перевозке, из-за принятия на борт пассажиров трансферного рейса потерявших стыковку с другими авиарейсами.

Авиакомпания была дважды привлечена к административной ответственности по инициативе Новосибирского транспортного прокурора. Ей был назначен штраф в размере 60 тыс. рублей.

Отмечается, что на настоящий момент на рассмотрении уполномоченного органа находится как минимум восемь дел об административных правонарушениях, возбуждённых прокуратурой за овербукинг (продажу авиакомпанией билетов больше, чем мест в самолёте).

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