Петропавловск-Камчатский, 18 января, 2022, 07:30 — ИА Регнум. На Камчатке возбуждено уголовное дело в отношении начальника линейного отдела МВД на транспорте. 42-летняя подозреваемая попалась на взятке в значительном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 января в краевом СУ СКР.

Kaluga.sledcom.ru Взятка

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Руководитель линейного отдела МВД на транспорте получила от организованной группы лиц взятку в сумме 74 тыс. рублей. В отношении 32 и 37-летних взяткодателей также возбуждено уголовное дело.

За денежное вознаграждение женщина не принимала мер к пресечению деятельности преступной группы по незаконному провозу немаркированной красной икры в багаже пассажиров, вылетающих авиарейсами за пределы Камчатки. Начальник отдела полиции ещё и оказывала содействие взяткодателям в возврате изъятой красной икры.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине областной суд рассмотрев апелляционное представление прокуратуры изменил приговор Южно-Сахалинского городского суда, ужесточив наказание взяткодателю.