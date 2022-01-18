Магнитогорск, Челябинская область, 18 января, 2022, 07:28 — ИА Регнум. В Челябинской области поймали подозреваемого в зверском убийстве автомобилиста. Об этом пишут СМИ.

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По данным Следственного комитета, им оказался 35-летний гражданин. Сейчас с ним работают следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января в Магнитогорске неизвестный напал на водителя автомобиля и нанёс ему несколько ножевых ранений. Мужчина в итоге скончался.