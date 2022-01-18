Хабаровск, , 07:25 — REGNUM В Хабаровске 18 января из-за сообщений о минировании эвакуированы ученики и педагоги из 70 образовательных учреждений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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По словам начальника отдела общего образования Алексея Соболева, информация о заминированных школах поступила от неизвестных в электронном виде.

Старшеклассников отпустили по домам. Учащиеся начальных классов под присмотром учителей в учреждениях культуры, дополнительного образования и на других площадках, в тепле дожидаются родителей.

Кинологи обследуют учебные заведения на наличие взрывных устройств. Учеба во вторую смену отменена.

Всего эвакуировано 47 608 детей и 3 297 сотрудников.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске 18 января более десяти учреждений образования получили сообщения о заложенных взрывных устройствах.