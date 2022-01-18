Красноярск, 18 января, 2022, 07:20 — ИА Регнум. Школы вновь «минируют» в Красноярске 18 января. Детей и сотрудников эвакуируют.

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По данным соцсетей и СМИ, анонимные сообщения о минировании получили как минимум школы №141, 143, 149, лицей №8.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января в Красноярске эвакуировали более 86 тысяч учащихся и 6,5 тысячи сотрудников школ. 14 января эвакуация прошла в восьми школах, 17 января — также в восьми.