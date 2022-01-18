Новосибирск, , 07:17 — REGNUM Новосибирск планирует закупить в 2022 году 20 единиц уборочной техники. На девять машин и 11 установок муниципалитет готов потратить 50,8 млн рублей. Конкурс объявят в феврале, сообщил мэр Анатолий Локоть.

Снегоуборочная техника Дарья Драй © ИА REGNUM

Он уточнил, что в 2021 году было закуплено 23 единицы техники.

«В прошлом году за счёт экономии бюджета мы полностью рассчитались за эту технику, и в этом году у нас есть возможность продолжить обновление парка, — отметил Локоть. — В ближайшее время будет объявлен конкурс, чтобы к следующему сезону, когда в городе будет проходить молодёжный чемпионат мира по хоккею, существенно увеличить эффективность работ. Качество уборки тротуаров должно улучшиться на всей территории города, не только на гостевых маршрутах».

Напомним, что в 2021 году 23 единицы техники обошлись городу в 103 млн рублей.