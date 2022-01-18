Нижний Тагил, Свердловская область, 18 января, 2022, 07:16 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области под суд отдан гражданин, обвиняемый в причинении девятилетнему мальчику смерти по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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По данным следствия, 30 декабря 2020 года гражданин смонтировал на фасаде дома световую рекламу. При этом защитное заземление не было применено. Уголовное дело направлено в Тагилстроевский районный суд.

В областном управлении СКР добавили, что монтажник раскаивается в произошедшем и искренне сожалеет. Вину за собой он признал.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла ночью 24 июля. При попытке взобраться на перила крыльца мальчик взялся правой рукой за металлическую конструкцию антивандальной решетки внешнего блока кондиционера. В результате его ударило током и он скончался.