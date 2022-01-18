Чебоксары, , 08:36 — REGNUM В Чувашии в этом году ожидают участие в крещенских купаниях около 17 тыс. человек, из них свыше 5 тыс. верующих — в Чебоксарах. Такие данные приводит ГКЧС республики.

Купание на Крещение Дарья Антонова © ИА REGNUM

По предварительным данным ведомства, в ночь с 18 на 19 января в праздновании Крещения Господня примут участие 17 094 жителей. Из них в Чебоксарах совершат омовение в освящённой воде предположительно 5350 жителей и гостей города. В Новочебоксарске, где оборудовали одну прорубь для массового купания, ожидается участие 1500 горожан.

Большое число участников крещенских мероприятий ожидается также в Чебоксарском районе (1885 человек), Цивильском районе (1800 человек), Янтиковском районе (1240 человек) и Ядринском районе (795 человек).

В ГКЧС Чувашии призывают совершать омовение только в оборудованных местах, где будут дежурить спасатели, врачи, правоохранители и представители других служб. Кроме того, рядом с купелями рекомендовано организовать пункты обогрева.

Всего для обеспечения безопасности планируется привлечь почти 440 человек, в том числе 117 врачей и 140 спасателей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии для массовых крещенских купаний организовали 120 мест, в том числе 80 — при религиозных учреждениях, 40 — на открытых водоёмах (реках, прудах, родниках, плотинах, озёрах). В Чебоксарах оборудовали девять купелей, в Новочебоксарске — одну.

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