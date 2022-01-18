Лхаса, Китай, , 07:13 — REGNUM На юго-востоке Тибетского автономного района Китая, вблизи границы с Индией, 18 января были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,3. Об этом сообщает сейсмологическая сеть обсерватории Гонконга.

Тибет hbieser

Эпицентр землетрясения располагался в 24 километрах к юго-западу от городского округа Ньингчи (Линьчжи), население которого составляет около 240 тыс. человек. О пострадавших и разрушениях информации на данный момент нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в центральной части Турции в ночь на 18 января произошло землетрясение магнитудой 5,0.

Читайте ранее в этом сюжете: В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,0