Южно-Сахалинск, , 07:11 — REGNUM Власти Южно-Сахалинска приняли решение продлить до 22 января дистанционный режим обучения во всех школах города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии столицы островного региона.

Дистанционное обучение Иван Шилов © ИА REGNUM

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К очному режиму учебы школьники Южно-Сахалинска вернутся только 24 января.

Власти считают нынешнюю дорожную обстановку в городе небезопасной для детей — не везде ещё очищены тротуары. Передвигаться по обочинам не расширенных дорог опасно для школьников.

«Кроме того, данная мера снизит количество авто на городских улицах, что в значительной мере облегчит работу снегоуборочной техники», — уточнили в мэрии Южно-Сахалинска.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке 18 и 19 января в Алеутском районе ожидается сильное волнение моря. Спасатели объявили штормовое предупреждение.