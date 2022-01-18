Веллингтон, , 07:11 — REGNUM Новая Зеландия готова оказать помощь Тонга для восстановления после извержения вулкана и цунами. Об этом говорится в официальном заявлении новозеландского МИД.

Новая Зеландия

По данным ведомства, пока разведывательные самолеты страны облетели Тонга для оценки ситуации. В частности, грузовые самолеты с гуманитарной помощью пока не смогут приземлиться в аэропорту островного государства из-за большого количества пепла на взлетно-посадочных полосах.

Тем не менее уже 18 января из Новой Зеландии в Тонга направятся два военный корабля, которые доставят спасательное оборудование, запасы воды и гуманитарной помощи. Ожидается, что позднее помощь начнут доставлять и военно-транспортными самолетами. Кроме того, правительство Новой Зеландии постановило выделить 500 тыс. новозеландских долларов на гуманитарную помощь островному государству.

Как сообщало ИА REGNUM, в островном государстве Тонга с 14 января происходит извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай. По данным на 18 января, пропавшими без вести официально числятся два человека, судьба еще 105 человек пока неизвестна.