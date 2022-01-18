Буэнос-Айрес, 18 января, 2022, 07:04 — ИА Регнум. За прошедшие сутки более 102 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией было подтверждено в Аргентине. Об этом 18 января сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в стране за последние 24 часа зарегистрировано 102 458 случаев инфицирования коронавирусом, с начала пандемии общее число подтверждённых случаев коронавируса в Аргентине составило 7 197 323. Число летальных исходов в результате осложнений, вызванных COVID-19 за сутки составило 191 случай. С начала пандемии общее число умерших от осложнений, вызванных данным заболеванием, составило 118 321.

Ранее ИА REGNUM сообщало о рекордном числе заражений за сутки с начала пандемии в Аргентине. Резкий рост заболеваемости в стране связывают с появлением обладающего высокой скоростью передачи от человека к человеку штамма коронавируса «Омикрон».