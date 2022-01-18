Камышлов, Свердловская область, 18 января, 2022, 07:03 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Свердловской области установили и поймали 15-летнего учащегося одного из лицеев Камышлов, подозреваемого в ложный сообщениях о якобы минировании различных учреждений. Об этом сообщил журналистам глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Интернет

Он отметил, что молодой человек занимался этой преступной деятельностью в январе — сентябре 2021 года. Получателями его угроз стали несколько десятков организаций. А чтобы полиция не смогла его найти, активно и тщательно шифровался.

Пострадавшими от его деятельности стали организации ряда регионов России. Пока его отпустили под подписку о невыезде.