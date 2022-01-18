Кемерово, 18 января, 2022, 07:02 — ИА Регнум. В Кемеровской области пост покинула министр культуры и национальной политики региона Марина Евса. Об этом стало известно сегодня, 18 января, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Jake Bellucci Отставка

Информацию подтвердили в правительстве региона.

«Марина Александровна Евса оставила должность министра культуры и национальной политики Кузбасса по собственному желанию», — уточнили в областной администрации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вакантным оказался пост заместителя председателя правительства Кузбасса по вопросам образования и науки.