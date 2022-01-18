Чебоксары, 18 января, 2022, 07:00 — ИА Регнум. В Чувашии организовано 120 мест для массового купания на Крещение Господне. Обеспечивать безопасность будут несколько сотен сотрудников различных ведомств и служб, сообщает ГКЧС республики.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Прорубь

В муниципальных образованиях организовано 120 оборудованных мест для купания, в том числе на открытых водоёмах — 40, при храмах — 80. Купели обустроены на реках, источниках, прудах, родниках, плотинах и озёрах.

В Чебоксарах подготовили девять купелей. Новочебоксарск оборудовал одну купель — у собора Святого князя Владимира.

Спасатели напоминают о правилах безопасности при совершении омовения. В частности, они рекомендуют перед погружением разогреть тело, размяться и не окунаться с головой, чтобы не допустить рефлекторного сужения сосудов головного мозга. И призывают запастись махровым полотенцем, чтобы растереться им после выхода из проруби, а также сразу надеть шерстяные носки, выпить чашку горячего кофе или чая.

«Ни в коем случае нельзя употреблять крепкие спиртные напитки», — напоминают в ГКЧС Чувашии.

И в очередной раз подчёркивают, что «купание в несанкционированных местах опасно для жизни».

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах оборудовали девять иорданей для массового омовения, в том числе четыре — у мужского монастыря на Волге. Также купели подготовлены на Казанской набережной, у женского монастыря, по улице Воеводы Буртаса, в посёлке Сосновка и при храме Новомучеников и Исповедников Российских.