Мадрид, 18 января, 2022, 07:00 — ИА Регнум. Пресс-секретарь правительства Испании Исабель Родригес поддержала решение австралийских властей выслать сербского теннисиста Новака Джоковича из Австралии, поскольку он не прошел вакцинацию от COVID-19. Об этом она заявила в интервью телеканалу La Sexta.

Tatiana Новак Джокович

Она также заявила, что власти Австралии «сделали то, что должны были сделать».

Родригес противопоставила ценности испанского теннисиста Рафаэля Надаля позиции Джоковича, у которого, по её словам, этих ценностей нет, и сказала, что, изгнав сербского теннисиста, власти победили «отрицание вакцин, чтобы подчеркнуть ценность солидарности».