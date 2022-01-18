Нур-Султан, , 06:59 — REGNUM Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Казахстане за прошедший месяц выросла почти в 20 раз из-за распространения штамма «Омикрон». Об этом заявила глава республиканского министерства здравоохранения Ажар Гиният в ходе заседания правительства.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Заболеваемость за последний месяц выросла в 19,6 раза», — заявила она.

По словам Гиният, тяжелая эпидемиологическая обстановка по COVID-19 зафиксирована в 16 из 17 регионах страны. Оставшийся регион находится в «желтой» зоне по темпам роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

К 18 января в Казахстане подтвердили 1 071 130 случаев заражения коронавирусом нового типа. Выздороветь смогли 971 637 пациентов, еще 13 087 с болезнью не справились и скончались. При этом полностью прошли вакцинацию против COVID-19 более 8,63 млн жителей Казахстана.