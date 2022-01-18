Нью-Йорк, США, 18 января, 2022, 06:59 — ИА Регнум. Онлайн-кинотеатр Netflix закрыл проект кулинарного шоу «Готовим с Пэрис», в качестве ведущей которого выступила актриса, певица и фотомодель Пэрис Хилтон. Об этом 18 января сообщает портал Deadline.

Скриншот с YouTube Пэрис Хилтон

Издание отметило, что первый сезон сериала получил «ужасные» отзывы и даже попал в список «Худших телешоу 2022 года» по версии известного рейтингового портала Metacritic. Автор статьи отметил, что реализацией проекта занималась компания The Intellectual Property Corporation, выпускающая для потокового сервиса HBO Max кулинарное шоу «Селена + Шеф», которое в ноябре 2021 года продлили на четвёртый сезон.

Для справки: в качестве гостей кулинарного шоу Пэрис Хилтон выступили такие известные фигуры, как Ким Кардашьян, Никки Глейзер, Деми Ловато, Леле Понс. Модель и актриса также пригласила поучаствовать в двух эпизодах свою мать Кэти Хилтон и сестру Ники Хилтон. Премьера сериала состоялась 4 августа 2021 года.