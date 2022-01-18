Нукуалофа, , 06:58 — REGNUM В островном государстве Тонга, где с 14 января происходит извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, официально пропавшими без вести считаются два человека, о судьбе ещё 105 человек на данный момент информации нет. Об этом 18 января сообщает радиостанция RNZ.

Тонга European Space Agency

Числящиеся пропавшими без вести два человека исчезли после вызванного извержением вулкана цунами на северо-восточном побережье главного острова архипелага Тонгатапу. Также был получен сигнал бедствия с аварийного маяка, расположенного в районе двух небольших обитаемых островов в центральной части архипелага. По данным властей королевства, судьба проживающих на острове Фоной и Манго (69 и 36 человек) в настоящее время неизвестна.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Перу приняли решение о закрытии портов и приостановке рыбной ловли на небольших судах из-за извержения вулкана возле островного государства Тонга в южной части Тихого океана.

Читайте также: Два человека погибли из-за волн цунами в Перу

Читайте ранее в этом сюжете: В Перу решили закрыть порты из-за извержения вулкана в Тонга