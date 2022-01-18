Нукуалофа, 18 января 2022, 06:58 — REGNUM В островном государстве Тонга, где с 14 января происходит извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, официально пропавшими без вести считаются два человека, о судьбе ещё 105 человек на данный момент информации нет. Об этом 18 января сообщает радиостанция RNZ.
Числящиеся пропавшими без вести два человека исчезли после вызванного извержением вулкана цунами на северо-восточном побережье главного острова архипелага Тонгатапу. Также был получен сигнал бедствия с аварийного маяка, расположенного в районе двух небольших обитаемых островов в центральной части архипелага. По данным властей королевства, судьба проживающих на острове Фоной и Манго (69 и 36 человек) в настоящее время неизвестна.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Перу приняли решение о закрытии портов и приостановке рыбной ловли на небольших судах из-за извержения вулкана возле островного государства Тонга в южной части Тихого океана.
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