Москва, , 06:58 — REGNUM С «Объединённой авиастроительной корпорации» требуют выплаты почти 120 млн рублей. Иск от Минпромторга России поступил в арбитраж Москвы, но пока не принят к производству, передаёт ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Исковое заявление в базе суда оформлено 12 января 2022 года. В качестве третьего лица в деле фигурирует Росимущество. Сумма претензий составляет 119 960 131,59 рубля. Детали иска пока не сообщались.

Корпорация-ответчик объединяет под своим началом крупнейшие авиастроительные активы России. Также девять лет назад ОАК были переданы девять авиаремонтных заводов. Руководитель ПАО — Юрий Слюсарь, уставный капитал — более 451 млрд рублей.

По открытым данным, акционерное общество было исполнителем порядка 100 госконтрактов на общую сумму более 22 млрд рублей и заказчиком свыше 750 контрактов на сумму более 84 млрд рублей.

Напомним, в сентябре 2021 года ОАК также получила сразу четыре иска от Минобороны РФ. Так 27 января 2022 года планируется рассмотреть один из этих споров — о взыскании 53 419 808 рублей 33 копеек, 31 января — о взыскании 41 947 500 рублей, а 1 марта — о взыскании 544 750 965,12 рубля.