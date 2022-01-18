Якутск, 18 января, 2022, 06:55 — ИА Регнум. В проект федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» в Госсобрании Якутии внесли 12 предложений. В том числе депутаты озвучили опасения о возможном снижении финансирования труднодоступных проблемных населённых пунктов. Тем не менее, законопроект был поддержан, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента.

Герб Якутии

Читайте также: Тюменские депутаты в целом одобрили реформу местного самоуправления

«У нас должна стоять задача сохранения национальных наслегов. За эти годы в республике создано 70 национальных наслегов, 4 национальных района. Проект закона в ст.10 указывает, что территорию муниципального образования составляют, в том числе и территории традиционного природопользования. Основываясь на статье 72 Конституции Российской Федерации, есть необходимость дополнить статью 84 пунктом о создании национального муниципального округа», — отметила депутат Госсобрания Якутии Елена Голомарёва («Единая Россия»).

Она также предложила дополнить законопроект пунктом о защите исконной среды обитания коренных малочисленных народов севера и чётким определением арктической территории.

Вице-спикер республиканского парламента Виктор Губарев (КПРФ) предложил уточнить в документе, что делать, если население не поддержит планы по укрупнению муниципальных образований.

Депутат Михаил Эверстов («Справедливая Россия — за правду») констатировал необходимость сохранения прямых выборов на всех уровнях власти. Другой «эсер» Игорь Григорьев сделал вывод, что проект федерального закона требует доработки.

Представители КПРФ и «Справедливой России — за правду» в Якутии не поддержали федеральный законопроект.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект меняет организацию местного самоуправления и переводит его с двухуровневой системы на одноуровневую. Предполагается оставить только районную и городскую власть, а поселения будут присоединять к ней. Закон предполагается внедрить с 1 января 2023 года.