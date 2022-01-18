Мадрид, , 06:46 — REGNUM В Мадриде будет размещена региональная штаб-квартира Контртеррористического управления ООН. Об этом в своей речи на приёме для дипломатического корпуса, состоявшемся в Королевском дворце в Мадриде, заявил король Испании Филипп VI.

Филипп VI Ruben Ortega

По его словам, штаб-квартира начнет функционировать в 2022 году

В присутствии председателя правительства Педро Санчеса и более ста послов и представителей международных организаций монарх назвал «большой честью для Испании» тот факт, что ООН открывает этот офис в Мадриде.