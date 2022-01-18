Вашингтон, 18 января, 2022, 06:43 — ИА Регнум. В сеть выложили информацию о возможной дате релиза игры Shadow Warrior 3, а также о содержимом набора, который получат оставившие предзаказ геймеры. Об этом 18 января сообщает портал Wccftech.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Издатель Devolver Digital пока еще не выступил с официальным объявлением, но магазины магазины Xbox и PlayStation обновили информацию об игре, указав в строке даты релиза 1 марта 2022 года. Отметим, что, по имеющей информации, в США геймеры, решившие сделать предзаказ и заплатившие $50, вместе с третьей частью Shadow Warrior получат первые две игры обновлённой серии.

Напомним, оригинальный шутер (упор сделан на применение огнестрельного оружия) от первого лица Shadow Warrior в 1997 году разработала студия 3D Realms. Польская компания Flying Wild Hog 26 сентября 2013 года выпустила новую версию Shadow Warrior, вторая часть вышла 11 июня 2015-го.