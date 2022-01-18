Мадрид, , 06:42 — REGNUM Приезд сербского теннисиста Новака Джоковича на турнир Mutua Madrid Open был бы знаменательным событием для испанской столицы и всей страны. Об этом заявил журналистам Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда, сообщает агентство EFE.

Новак Джокович Yann Caradec

При этом он уточнил, что центральное правительство Испании должно определить, соблюдает ли теннисист правила приезда в Испанию.

Вопрос прозвучал от журналистов, которые заметили, что на рекламных плакатах Mutua Madrid Open, который пройдет с 26 апреля по 8 мая 2022 года, изображен Новак Джокович, которому запретили въезд в Австралию после проигрыша судебного процесса по отсутствию прививок для участия в Открытом чемпионате Австралии (Australian Open).