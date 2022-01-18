Токио, 18 января 2022, 06:40 — REGNUM Северная Корея 17 января запускала твердотопливные баллистические ракеты малой дальности. Такую оценку ракетным пускам дала пресс-служба министерства обороны Японии.
«Детали пока анализируются, но максимальная высота полета этих ракет составила 50 км. Если исходить из обычной баллистической траектории, то ракеты пролетели расстояние примерно 300 км», — заявили в сообщении.
В ведомстве добавили, что ракеты упали в море у восточного побережья КНДР. При этом в Токио считают, что Пхеньян испытывал твердотопливные ракеты, которые уже запускались в марте 2020 года.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 января КНДР объявила о проведении контрольных запусков тактических управляемых ракет. В Пхеньяне уточнили, что две ракеты успешно поразили цели, испытания признаны успешными.
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