Токио, 18 января, 2022, 06:40 — ИА Регнум. Северная Корея 17 января запускала твердотопливные баллистические ракеты малой дальности. Такую оценку ракетным пускам дала пресс-служба министерства обороны Японии.

(сс) Tormod Sandtorv Агитационный плакат КНДР

«Детали пока анализируются, но максимальная высота полета этих ракет составила 50 км. Если исходить из обычной баллистической траектории, то ракеты пролетели расстояние примерно 300 км», — заявили в сообщении.

В ведомстве добавили, что ракеты упали в море у восточного побережья КНДР. При этом в Токио считают, что Пхеньян испытывал твердотопливные ракеты, которые уже запускались в марте 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января КНДР объявила о проведении контрольных запусков тактических управляемых ракет. В Пхеньяне уточнили, что две ракеты успешно поразили цели, испытания признаны успешными.