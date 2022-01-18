Тегеран, , 06:54 — REGNUM Объем торговли между Россией и Ираном увеличился на 12 процентов в весовом выражении и на 41 процент в стоимостном выражении за первые девять месяцев текущего иранского календарного года (с 21 марта 2021 года по 21 декабря 2021 года). Об этом сообщило иранское агентство IRNA 17 января.

Флаги России и Ирана Minsvyaz.ru

Пресс-секретарь Таможенного управления Исламской Республики Иран (IRICA) Рухолла Латифи объявил, что с 21 марта 2021 года по 21 декабря 2021 года объем двусторонней торговли составил более 3,5 миллионов тонн на сумму 1,656 миллиарда долларов.

В преддверии предстоящего визита президента Ибрагима Раиси в Москву Латифи заявил, что за соответствующий период Иран экспортировал в Россию 2 729 889 тонн товаров на сумму 1 224 119 930 долларов и импортировал 838 602 тонны товаров на сумму 432 877 392 доллара.

Официальная статистика IRICA показывает, что импорт Ирана из России вырос на 11 процентов в весовом и на 45 процентов в стоимостном выражении, в то время как экспорт Исламской Республики в соседнюю страну увеличился на 15 процентов в весовом выражении

«Российская Федерация является одним из важнейших соседних государств», — заявил Латифи, отметив, что Иран придает большое значение торгово-экономическим и политическим связям с Россией, поэтому в последние годы во взаимных отношениях наблюдается заметный рост.