Тегеран, 18 января, 2022, 06:54 — ИА Регнум. Объем торговли между Россией и Ираном увеличился на 12 процентов в весовом выражении и на 41 процент в стоимостном выражении за первые девять месяцев текущего иранского календарного года (с 21 марта 2021 года по 21 декабря 2021 года). Об этом сообщило иранское агентство IRNA 17 января.

Minsvyaz.ru Флаги России и Ирана

Пресс-секретарь Таможенного управления Исламской Республики Иран (IRICA) Рухолла Латифи объявил, что с 21 марта 2021 года по 21 декабря 2021 года объем двусторонней торговли составил более 3,5 миллионов тонн на сумму 1,656 миллиарда долларов.

В преддверии предстоящего визита президента Ибрагима Раиси в Москву Латифи заявил, что за соответствующий период Иран экспортировал в Россию 2 729 889 тонн товаров на сумму 1 224 119 930 долларов и импортировал 838 602 тонны товаров на сумму 432 877 392 доллара.

Официальная статистика IRICA показывает, что импорт Ирана из России вырос на 11 процентов в весовом и на 45 процентов в стоимостном выражении, в то время как экспорт Исламской Республики в соседнюю страну увеличился на 15 процентов в весовом выражении

«Российская Федерация является одним из важнейших соседних государств», — заявил Латифи, отметив, что Иран придает большое значение торгово-экономическим и политическим связям с Россией, поэтому в последние годы во взаимных отношениях наблюдается заметный рост.