Тегеран, , 06:56 — REGNUM 17 января посол Ирана в Дамаске и губернатор Латакии (Сирия) обсудили пути расширения экономического сотрудничества между двумя странами в различных областях. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Посол Ирана в Сирии Мехди Собхани встретился с губернатором Латакии Амером Исмаилом Хилалом, чтобы обсудить пути активизации экономического сотрудничества.

Собхани указал на жизненно важную роль Латакии в экономических делах Сирии и подчеркнул необходимость расширения экономического сотрудничества с дружественным арабским государством. Он также рассказал о роли сотрудничества провинций в расширении торговых отношений между двумя странами.

Амер Исмаил Хилал, со своей стороны, подчеркнул необходимость использования опыта Ирана в различных областях, особенно в переработке сухих отходов, а также в производстве фруктов и сухофруктов.

Отметив, что сирийские официальные лица стремятся к расширению экономических отношений и сотрудничества с иранскими компаниями, он заявил: «Мы приветствуем совместные проекты с иранской стороной, особенно в области производства электроэнергии в провинции Латакия».