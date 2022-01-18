Тегеран, 18 января, 2022, 06:57 — ИА Регнум. Ссылаясь на отказываемое Вашингтоном давление с целью исключить Тегеран из участия в мировой экономике, сотрудник службы безопасности Исламской Республики назвал реализацию соглашения Ирана с Китаем достижением, имеющим стратегическое значение. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 17 января.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

«Реализация 25-летнего соглашения между Ираном и Китаем, второй по величине экономикой в мире, является стратегическим достижением Тегерана, поскольку Вашингтон продолжает придерживаться односторонности и оказывать давление, чтобы исключить Иран из мировой экономики в целом», — написал в твиттере секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана (SNSC) контр-адмирал Али Шамхани.

Иран и Китай подписали знаковое 25-летнее соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в марте 2021 года вопреки односторонним санкциям США. Документ в первую очередь направлен на укрепление давнего экономического и политического союза.

Соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве определяет контуры сотрудничества двух стран в политической, культурной, оборонной, региональной и международной сферах на ближайшие 25 лет. Сделка также открывает путь для участия Ирана в инициативе «Один пояс — один путь».