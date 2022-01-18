Барселона, Испания, 18 января, 2022, 06:34 — ИА Регнум. Диалог с правительством, но без отказа от других «альтернативных» путей — такова стратегия «Левых республиканцев Каталонии» для разрешения конфликта в регионе. Об этом сообщает агентство EFE.

Иван Шилов ИА REGNUM Каталония

Отмечается, что данный принцип содержится в «дорожной карте», которую партия предлагает для своего съезда, который состоится в марте 2022 года.

Данная «дорожная карта» также предусматривает «неповиновение» в случае неудачи за столом переговоров с правительством Испании.

Сообщается также, что съезд левых республиканцев региона состоится 12 и 13 марта, а местом проведения станет Барселона, как это было на двух предыдущих съездах.