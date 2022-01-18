Тегеран, 18 января, 2022, 06:57 — ИА Регнум. 17 января министр энергетики Ирака Маджид Махди Хантуш заявил, что поскольку поставки газа из Ирана сократились, иракское правительство столкнулось с острой нехваткой энергоресурсов, что побудило страну заключить новую сделку с Ираном. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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«Что касается энергетической безопасности, у Ирака нет хорошей альтернативы импорту газа из Ирана», — заявил иракский министр энергетики Маджид Махди Хантуш на пресс-конференции, посвященной потреблению энергии и выбросам парниковых газов.

В ходе конференции было неоднократно подчеркнуто, что стране необходимы усилия по диверсификации газовых ресурсов с целью снижения зависимости Ирака от Ирана, поскольку Исламская Республика может в любую минуту перекрыть газ соседней стране.

Однако эксперты полагают, что с заключением нового контракта между двумя странами Иран направит в Ирак 50 миллионов кубометров газа, что может полностью удовлетворить потребности страны в газе.

Тем временем министр энергетики Ирана Али Акбар Меграбян выразил готовность Ирана подготовить всеобъемлющий документ о сотрудничестве в области торговли с Ираком.