Петропавловск-Камчатский, 18 января, 2022, 06:32 — ИА Регнум. На Камчатке 18 и 19 января в Алеутском районе ожидается сильное волнение моря. Спасатели объявили штормовое предупреждение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении МЧС.

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Сильные волны прогнозируются в акватории Тихого океана и Берингова моря. Высота волн будет достигать 8−10 метров. Спасатели заверили, что населённым пунктам волнение не угрожает.

Судоходные компании предупредили о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций на судах в море.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине продолжается ликвидация последствий мощного циклона, в результате которого за несколько дней выпала двухмесячная норма осадков. Власти региона обратились к работодателям с просьбой по возможности перевести сотрудников на удаленный режим работы, а жителей региона попросили отказаться от использования личного транспорта на время действия ЧС.