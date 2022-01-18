Тегеран, , 06:59 — REGNUM 17 января председатель Управления Суэцкого канала (SCA) заявил, что иранская нефть свободно проходит через канал, несмотря на существующие санкции в отношении Ирана. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

SCA объявила об ускоренных планах по развитию дополнительного канала и расширению существующего после того, как в прошлом году контейнеровоз Ever Given сел на мель и заблокировал водный путь на шесть дней.

Кроме того, председатель Управления Суэцкого канала Усама Раби в кулуарах мероприятия в Дубае заявил, что проект будет завершен через 24 месяца. «Мы запустили его в июле 2021 года и планируем полностью реализовать намеченные планы к июлю 2023 года», — отметил он.

«Проект улучшит навигацию судов на 28%», — сообщил Раби. Более того, отвечая на вопрос о поставках иранской нефти, проходящей через Суэцкий канал, он заявил об отсутствии какой-либо дискриминации, когда речь идет исключительно о флаге государства на судах. Он подчеркнул, что иранская нефть довольно успешно и беспрепятственно проходит через канал, несмотря на санкции со стороны США.