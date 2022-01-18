Находка, Приморский край, 18 января, 2022, 06:35 — ИА Регнум. В Находке, уходящий от преследования полиции нетрезвый водитель на автомобиле, совершил ряд правонарушений, в том числе причинил травму сотруднику ДПС, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Приморью.

МВД.РФ ДПС

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Ночью 16 января инспекторы дорожно-патрульной службы заметили автомобиль Nissan, водитель которого проехал на запрещающий сигнал светофора. Госавтоинспекторы начали преследование нарушителя. На неоднократные требования полицейских остановиться, водитель не реагировал.

Через некоторое время автомобиль остановился, к нему подбежал инспектор ДПС, открыл дверь и попытался заблокировать дальнейшие действия водителя. В этот момент нарушитель внезапно начал движение и, протащив полицейского несколько метров, врезался в стену дома, причинив инспектору телесные повреждения. Далее он вновь попытался скрыться, но заехал в тупик, где его и задержали.

«20-летний водитель вел себя агрессивно, пытался спровоцировать драку, при задержании оказал сопротивление. В соответствии с законом «О полиции» в отношении нарушителя полицейские применили физическую силу и наручники. Молодой человек находился с внешними признаками состояния опьянения, от прохождения медосвидетельствования отказался. Также установлено, что обучения на право управления транспортным средством он не проходил. Сотрудник полиции госпитализирован. У него перелом ключицы», — добавила руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.

Нарушителя доставили в отдел полиции, где в отношении него были составлены административные материалы по нескольким статьям.

Как сообщало ИА REGNUM, злостным нарушителям Правил дородного движения в России теперь грозит уголовное наказание за превышение скорости более чем на 60 км в час и неоднократный выезд на встречную полосу. Соответствующий закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным в конце декабря 2021 года, 10 января, вступил в силу