Тегеран, , 07:58 — REGNUM 17 января министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан обсудил со своим российским коллегой Сергеем Лавровым недавние проблемы, связанные с поставками иранской сельскохозяйственной продукции в Россию. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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В телефонном разговоре министры иностранных дел двух стран подчеркнули необходимость решения проблемы, возникшей из-за некоторых административных формальностей.

Лавров подробно остановился на техническом характере проблемы и отметил, что данный вопрос находится в стадии изучения и в ближайшее время будет решен соответствующими ведомствами.

Он также заявил, что на основе существующих соглашений между двумя странами импорт и экспорт сельскохозяйственной продукции осуществляются регулярно и бесперебойно, однако подчеркнул необходимость координации для решения проблемы, связанной с экспортом иранского перца в Россию.

Лавров выразил удовлетворение предстоящим визитом иранского президента Ибрагима Раиси в Москву и отметил, что вся необходимая почва для совершения поездки уже подготовлена.

Оба министра далее охарактеризовали эту поездку как важное событие в двусторонних отношениях и хорошую возможность для расширения и углубления связей между двумя странами.