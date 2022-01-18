Москва, , 06:30 — REGNUM Ход переговоров по иранской ядерной сделке стал темой телефонного разговора министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна. Об этом 17 января сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Кроме того, они обсудили двусторонние отношения Москвы и Тегерана, а также будущие контакты.

Как передавало ИА REGNUM, 15 января агентство IRNA сообщило, что переговорная группа Ирана по ядерной сделке в последние дни контактов в Вене сосредоточилась на проверке дальнейших действий США.

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