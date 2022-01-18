Алма-Ата, Казахстан, , 06:29 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали 2 748 человек, подозреваемых в мародёрстве, нападении на силовиков и других преступлениях во время массовых беспорядков в Алма-Ате. Об этом 18 января сообщает пресс-служба городской комендатуры.

Казахстан Югасов Владимир © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Последствия беспорядков в Казахстане и вывод войск ОДКБ — все новости»

С начала антитеррористической акции в городе Алма-Ате было задержано 2 748 человек, предположительно, причастных к нападениям на граждан и на сотрудников правоохранительных органов, мародёрствам и другим преступлениям в ходе массовых беспорядков в Казахстане. Напомним, 17 января сообщалось о 2 601 задержанном.

Силовиками было обнаружены и изъяты 131 единица огнестрельного оружия и 4 179 боеприпасов.

В настоящее время конституционный порядок восстановлен во всех регионах Казахстана. По данным генеральной прокуратуры, в ходе беспорядков получили травмы и ранения более 4,5 тысячи человек, погибли 225 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании пограничниками Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана гражданина Узбекистана, подозреваемого в участии в массовых беспорядках.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане задержали подозреваемого в участии в беспорядках иностранца